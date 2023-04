Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lele_Caso : In principio fu 'effetto #Venezia', ma tra poco da qui ribattezzeremo il devastante fenomeno del #turismo abnorme i… -

... la Cassazione dello sport: tra rinviare i playoff (minimo una settimana) e rischiare di dover pagare un risarcimento milionario, il primo sarebbe il danno minore ', scrive... fatica ed epica: ingredienti perfetti anche per un racconto di Federico Buffa e non aall'... e raccontava a suo figlio dele soprattutto del Ganna che era il padre spirituale delle due ruote ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. In Serie B si apre un terzoIrpef, dopo quello che ha riguardato il Geno a e ancora riguarda la Reggina. Come riporta Nicolade La Gazzetta dello Sport, il club emiliano avrebbe commesso un errore formale pagando in ...

Binda: "Caso Reggina, i playoff di Serie B sono a rischio rinvio" Stadionews.it

Questa mattina si è tenuta l’udienza al TFN sul caso Reggina. Come riporta Nicola Binda su Twitter la Procura Figc chiede 3 punti di penalizzazione per il club calabrese. Ecco il tweet in questione: ...Caos Parma, penalizzazione in arrivo Come cambia la classifica Dopo la Reggina, Serie B che potrebbe accogliere un nuovo caso ...