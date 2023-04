Berlinguer tende la mano a Giletti | «E’ un collega e amico | speriamo di rivederlo in onda il prima possibile» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 18 aprile 2023) Bianca- Cartabianca La notizia di questi giorni non è soltanto la cancellazione di Non è l’Arena di Massimoma anche una sorta di silenzio generale calato in tv sul conduttore e giornalista torinese. Un silenzio che registra però una voce “fuori dal coro”, che arriva da Rai 3: quella di Bianca. “Permettetemi di mandare un saluto a Massimo. Sapete che la sua trasmissione, Non è l’Arena, è stata chiusa da un giorno all’altro” ha affermato la conduttrice questa sera in diretta a Cartabianca, ricordando come “, oltre a essere un, è un, undi Cartabianca (…) si è sempre schierato a favore di questa trasmissione”, in merito alle polemiche che colpirono il programma del martedì sera di ...