Bergamo, online il bando per l'assegnazione di tre spazi estivi per l'estate 2023 (Di martedì 18 aprile 2023) Bergamo. Sarà online nelle prossime ore, sul portale comune.Bergamo.it, il bando che il Comune di Bergamo ha istruito per l'assegnazione di tre diverse aree ad attività di ristorazione della città in vista della stagione estiva 2023. Parliamo dei cosiddetti "estivi", gli spazi di somministrazione all'aperto che da tradizione il Comune mette a disposizione di coloro che ne fossero interessati dai primi di giugno ai primi di settembre. È confermato, rispetto al bando 2022, il numero degli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale: Parco Sant'Agostino, l'area esterna al Parco Goisis, il Parco Martin Lutero alla Trucca (che lo scorso anno non venne assegnato e nel quale nel 2022 venne ...

