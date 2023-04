Bergamo: «Io con Facchetti? Una battuta! A Bertini detto nulla» (Di martedì 18 aprile 2023) Nel lungo servizio di Report su Calciopoli si torna indietro di quasi diciotto anni esatti, al 20 aprile 2005. Lì si giocò Juventus-Inter 0-1, arbitrata da De Santis. L’ex designatore Bergamo, in un’intervista attuale, torna su quel momento e su una telefonata con Facchetti. Qui il resto delle dichiarazioni. LA RICOSTRUZIONE – Paolo Bergamo era il designatore nelle stagioni 2004-2005 e 2005-2006, quelle dello scandalo di Calciopoli. Il suo racconto: «Le pressioni le avevamo, eccome se avevamo. Le vivevo come se fosse una pressione su di me, perché era il mio compito. Gli arbitri non hanno mai saputo niente di queste pressioni. Qualche squadra non mi ha chiamato? No». DERBY D’ITALIA – In un’intercettazione del 20 aprile 2005, dopo Juventus-Inter, l’arbitro del match Massimo De Santis parla con Bergamo: «L’importante è ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Nel lungo servizio di Report su Calciopoli si torna indietro di quasi diciotto anni esatti, al 20 aprile 2005. Lì si giocò Juventus-Inter 0-1, arbitrata da De Santis. L’ex designatore, in un’intervista attuale, torna su quel momento e su una telefonata con. Qui il resto delle dichiarazioni. LA RICOSTRUZIONE – Paoloera il designatore nelle stagioni 2004-2005 e 2005-2006, quelle dello scandalo di Calciopoli. Il suo racconto: «Le pressioni le avevamo, eccome se avevamo. Le vivevo come se fosse una pressione su di me, perché era il mio compito. Gli arbitri non hanno mai saputo niente di queste pressioni. Qualche squadra non mi ha chiamato? No». DERBY D’ITALIA – In un’intercettazione del 20 aprile 2005, dopo Juventus-Inter, l’arbitro del match Massimo De Santis parla con: «L’importante è ...

