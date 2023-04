Bere vino tutti i giorni fa male? Il parere dei medici (Di martedì 18 aprile 2023) Bere vino tutti i giorni è una pratica diffusa in diversi paesi del mondo. Ma cosa dice la medicina su questa abitudine? Il vino è una bevanda alcolica che può avere un effetto benefico sulla salute se consumata con moderazione. Tuttavia, Bere vino tutti i giorni può avere effetti nocivi sulla salute, a seconda della quantità assunta. Vediamo cosa dice la medicina in merito. Qual è la dose sicura del vino? Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’assunzione di alcol in qualsiasi forma dovrebbe essere limitata a un massimo di due bicchieri al giorno per gli uomini e a un bicchiere al giorno per le donne. Inoltre, i bambini e le persone con una storia di problemi di salute ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 18 aprile 2023)è una pratica diffusa in diversi paesi del mondo. Ma cosa dice lana su questa abitudine? Ilè una bevanda alcolica che può avere un effetto benefico sulla salute se consumata con moderazione. Tuttavia,può avere effetti nocivi sulla salute, a seconda della quantità assunta. Vediamo cosa dice lana in merito. Qual è la dose sicura del? Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’assunzione di alcol in qualsiasi forma dovrebbe essere limitata a un massimo di due bicchieri al giorno per gli uomini e a un bicchiere al giorno per le donne. Inoltre, i bambini e le persone con una storia di problemi di salute ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carmine90914839 : @ShehuAnja Sarò l' unico al mondo a bere birra e non vino? - mr_pac : @lacittanews E da quando bere vino, anche poco, è una SANA abitudine? ;) - caosordinato02 : Bere vino dopo la vodka - Camillamariani4 : RT @UCottini: @Camillamariani4 La vita è troppo breve per bere vino cattivo . GOETHE. - UCottini : @Camillamariani4 La vita è troppo breve per bere vino cattivo . GOETHE. -