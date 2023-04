Benzina, oggi prezzi in calo: quanto costa alla pompa (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Scendono i prezzi della Benzina, oggi, dopo un nuovo scivolone delle quotazioni dei prodotti raffinati. Questa volta è Eni a intervenire sui listini dei prezzi consigliati. In calo anche le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della Benzina e di due cent/litro quelli del gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di un cent/litro sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Scendono idella, dopo un nuovo scivolone delle quotazioni dei prodotti raffinati. Questa volta è Eni a intervenire sui listini deiconsigliati. Inanche le medie nazionali deipraticati. Standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati dellae di due cent/litro quelli del gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di un cent/litro sul gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dStaffetta, rilevati ...

