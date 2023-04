Bentornato Koopmeiners | una certezza che l’Atalanta ha bisogno a centrocampo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 aprile 2023) Il ritorno di Teundurante Fiorentina-Atalanta: un rientro aassai fondamentale per i nerazzurri Una delle note positive della partita contro la Fiorentina è sicuramente il ritorno di Teundopo 40 giorni di paziente attesa, rimarcando la sua impronta anonostante la prestazione offensiva abbia fatto discutere: indipendentemente dal risultato, comunque, positivo. Ogni spazio gestito, ogni palla recuperata, ogni occasione potenzialmente promettente per essere costruita partiva dai suoi piedi: non una sorpresa, ma parlando di singoli sicuramente lui ha fatto tra i tanti la differenza, anche quando tendeva a fare l’esterno della situazione mettendo in difficoltà i giocatori viola. Appena in tempo per prepararsi ad un rush finale sicuramente importante, e in un ...