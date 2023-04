Bentornato denim | la tendenza della primavera che fa impazzire le star

Leggi su dilei

(Di martedì 18 aprile 2023) I jeans sono un grande classico che non può assolutamente mancare nel tuo guardaroba. Il capo passe-partout si conferma stagione dopo stagione il must have per avere un look alla moda e di. Non stiamo parlando solo di jeans, ilmai come in questaviene declinato in tutte le sue forme e colori.: copia i look delleCome ogni stagione è arrivato il momento di dare una “sbirciatina” ai look delleper prendere ispirazione. Sì perché anche quest’anno il jeans è amato da vip e celeb che non perdono occasione di sfoggiarlo di giorno, di sera e appena ne hanno la possibilità. Dal total look di Elisabetta Canalis e Chiara Ferragni, alla gonna lunga stile gipsy di Jennifer Lopez, le ispirazioni sono ...