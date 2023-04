Benitez: «L’eliminazione dalla Champions non cambierebbe nulla. Spalletti guida il Napoli alla perfezione» (Di martedì 18 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Rafa Benitez. Il tema è la Champions League, con Milan, Inter e Napoli impegnate nei ritorni dei quarti di finale. Benitez parla del Napoli. «Il Napoli mi è piaciuto, anche se gli è mancato Osimhen». Crede alla rimonta Napoli? Benitez: «Il Milan e Pioli mi hanno impressionato, i quarti di finale dopo lo scudetto sono da elogiare, ma gli azzurri sono più forti. Quindi la risposta è sì, possono farcela. Con Osimhen ritroveranno fiducia». Benitez continua: «C’è sempre per tutti un periodo di flessione, a volte nel caso del Napoli si gioca con una consapevolezza troppo grande quando arrivano tante vittorie e si può perdere la concentrazione in un’altra competizione. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Rafa. Il tema è laLeague, con Milan, Inter eimpegnate nei ritorni dei quarti di finale.parla del. «Ilmi è piaciuto, anche se gli è mancato Osimhen». Crederimonta: «Il Milan e Pioli mi hanno impressionato, i quarti di finale dopo lo scudetto sono da elogiare, ma gli azzurri sono più forti. Quindi la risposta è sì, possono farcela. Con Osimhen ritroveranno fiducia».continua: «C’è sempre per tutti un periodo di flessione, a volte nel caso delsi gioca con una consapevolezza troppo grande quando arrivano tante vittorie e si può perdere la concentrazione in un’altra competizione. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Benitez: «L’eliminazione dalla Champions non cambierebbe nulla. Spalletti guida il Napoli alla perfezione» Alla G… - Moixus1970 : RT @capuanogio: Benitez alla #gds: 'Scudetto #Napoli? A Liverpool dissi a #Spalletti che avrebbero vinto il titolo e non volle dire nulla p… - capuanogio : Benitez alla #gds: 'Scudetto #Napoli? A Liverpool dissi a #Spalletti che avrebbero vinto il titolo e non volle dire… - bruttapas : Vigilia che fa venire in mente Napoli Juve dell'Uefa 89 ma anche per l'avversario italiano certe belle serate in Co… -

Inter, la rivincita di Inzaghi: le parole che non ha detto nei numeri di due anni Con l'eliminazione del Porto , l' Inter ha raggiunto i quarti di finale di Champions League dopo ben 12 anni : nel 2010/11, stagione in cui si alternarono in panchina Rafa Benitez e Leonardo , la ... Kily González: idolo a Valencia e Rosario, comprimario all'Inter Di fatto l'eliminazione nel girone con Inghilterra, Svezia e Nigeria è la più grande delusione della carriera di González, messa anche davanti alla finale della Copa América 2004 persa contro il ... Champions, Inter - Porto: le quote ... la Roma nel 2019, il Napoli di Benitez nell'Europa League del ... In chiave passaggio del turno l'Inter è sempre davanti e la ...55, mentre l'eliminazione è proposta a 2,25. Condel Porto ,' Inter ha raggiunto i quarti di finale di Champions League dopo ben 12 anni : nel 2010/11, stagione in cui si alternarono in panchina Rafae Leonardo , la ...Di fattonel girone con Inghilterra, Svezia e Nigeria è la più grande delusione della carriera di González, messa anche davanti alla finale della Copa América 2004 persa contro il ...... la Roma nel 2019, il Napoli dinell'Europa League del ... In chiave passaggio del turno'Inter è sempre davanti e la ...55, mentreè proposta a 2,25. Benitez: “Sorpreso dall’Inter: complimenti. Sulla gestione Inzaghi vi dico…” fcinter1908