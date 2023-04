Benitez | “Il Napoli può rimontare grazie a Osimhen A Spalletti ho detto una cosa sullo scudetto”

(Di martedì 18 aprile 2023) L’ex allenatore del, Rafa, ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport parlando di tantissimi argomenti, concentrandosi in particolare sulla sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra gli azzurri e il Milan. Ecco quanto evidenziato: Rimonta? Il Milan e Pioli mi hanno impressionato, i quarti di finale dopo lo scusono da elogiare, ma gli azzurri sono più forti. Quindi la risposta è sì, possono farcela. Conritroveranno fiducia. C’è sempre per tutti un periodo di flessione, a volte nel caso delsi gioca con una consapevolezza troppo grande quando arrivano tante vittorie e si può perdere la concentrazione in un’altra competizione. Finora sono stati grandiosi. FOTO: Imago – Rafa ...

Crede alla rimonta: "Il Milan e Pioli mi hanno impressionato, i quarti di finale dopo lo scudetto sono da elogiare, ma gli azzurri sono più forti. Quindi la risposta è sì, possono ...Rafa, ex allenatore del, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport . IntervistaC'è un risultato che l'ha sorpresa in Champions Crede alla rimontaEppure ...Questo è anche un certificato importante per il peso politico che ha assunto il. Fu massacrato dalla direzione arbitrale nella semifinale di Europa League nell'era. Oggi ha la garanzia ...

L'ex napoletano Benitez: "Il Napoli può rimontare: gli azzurri sono più forti" Milan News

La Uefa Champions League ha pubblicato un Tweet sul match tra Napoli e Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League, in cui sono presenti Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, attaccanti ...Ci siamo! Napoli e Milan tornano in campo sei giorni dopo il primo round: in palio c'è la semifinale di Champions League, un traguardo che sarebbe già storico per gli azzurri. Si… Leggi ...