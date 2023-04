Vai agli ultimi Twett sull'argomento... saIva___ : RT @Gazzetta_it: Benitez dice Napoli: 'Milan da elogiare, ma torna Osimhen. Azzurri più forti'. #NapoliMilan - sportli26181512 : Benitez dice Napoli: 'Milan da elogiare, ma azzurri più forti': Benitez dice Napoli: 'Milan da elogiare, ma torna O… - Gazzetta_it : Benitez dice Napoli: 'Milan da elogiare, ma torna Osimhen. Azzurri più forti'. #NapoliMilan -

Ha spento le candeline, prima di rispondere. Due giorni fa Rafaha compiuto 63 anni festeggiando circondato dall'affetto della famiglia a Liverpool e dal calcio. I tanti club che l'hanno cercato in questi giorni non gli hanno impedito di seguire le coppe ...... abbia comunicato all'arbitro che ci voleva il cartellino Possibile che nessunoall'arbitro ... Fu massacrato dalla direzione arbitrale nella semifinale di Europa League nell'era. Oggi ha ...... i suoi fan potranno ora goderselo in uno spettacolo tutto suo in cui sono certo che ancora una volta li manderà in visibilio con il suo flamenco scatenato (quando egli è, come siin termini ...

Benitez dice Napoli: "Milan da elogiare, ma torna Osimhen. Azzurri più forti" La Gazzetta dello Sport

L'ex allenatore del Napoli tra i quarti di Champions e il campionato: "A Liverpool dissi a Spalletti: 'Vincete lo scudetto'. Lui rimase zitto per scaramanzia" ...Napoli-Milan stasera, Inter-Benfica domani: Rafa Benitez dice la sua sui quarti di finale di ritorno di Champions League ...