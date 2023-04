Benitez: "Credo nella rimonta del Napoli" (Di martedì 18 aprile 2023) Rafa Benitez, ex tecnico di Napoli e Liverpool, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha affrontato il tema della Champions League. In particolare Beneitez ha detto la sua riguardo il match tra Napoli e Milan: "Il Milan e Pioli mi hanno impressionato con il ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 18 aprile 2023) Rafa, ex tecnico die Liverpool, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha affrontato il tema della Champions League. In particolare Beneitez ha detto la sua riguardo il match trae Milan: "Il Milan e Pioli mi hanno impressionato con il ...

Benitez: "Credo alla rimonta del Napoli, gli azzurri sono più forti" Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'avventura degli azzurri in Champions. "Però credo alla rimonta, il Napoli è più forte e con Osimhen ritrova maggior fiducia". Benitez ha detto la sua riguardo il percorso dell'Inter: "Mi ha sorpreso in Champions." Iannicelli: "La garanzia dell'Arbitro più forte e capace al mondo Fu massacrato dalla direzione arbitrale nella semifinale di Europa League nell'era Benitez. Oggi ha la garanzia dell'arbitro più forte e capace al mondo. E meno condizionabile. Credo, quindi, che da..." Benitez: "Scudetto Napoli Sarà un giorno memorabile. Dissi una cosa a Spalletti" Rafa Benitez crede nelle ambizioni da rimonta del Napoli: "Gli azzurri sono più forti, possono farcela". Rafa Benitez, ex allenatore, tra le altre, di Liverpool, Napoli e Real Madrid, ha rilasciato un...