Benitez: «Credo alla rimonta del Napoli, gli azzurri sono più forti» (Di martedì 18 aprile 2023) Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'avventura degli azzurri in Champions Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. rimonta Napoli – «Il Milan e Pioli mi hanno impressionato con il raggiungimento dei quarti dopo lo scudetto. Però Credo alla rimonta, gli azzurri sono più forti e con Osimhen ritrovano fiducia» INTER – «L'inter mi ha sorpreso in Champions. Campionato? La gestione di Inzaghi nel complesso è positiva, vediamo come proseguirà» ANCELOTTI – «È un professionista nel sollevare le coppe, la sua esperienza è cruciale per arrivare in fondo» JUVE E ROMA – «Europa League? ...

Iannicelli: "La garanzia dell'Arbitro più forte e capace al mondo Fu massacrato dalla direzione arbitrale nella semifinale di Europa League nell'era Benitez. Oggi ha la garanzia dell'arbitro più forte e capace al mondo. E meno condizionabile. Credo, quindi, che da ... Spalletti & C., non sempre le colpe siedono in panca Il mondo calcio, in Italia, riesce a capovolgere qualunque credo in nome di un alibi che salvi i calciatori. L'ultima ci dice che Mourinho non è più un grande ... Benitez, tecnico di ottimo pedigrèe, è ... Benitez vota Napoli: 'Può arrivare in finale di Champions' Ma alla fine credo che andrà così' ha detto Benitez. Che su Osimhen, aggiunge: 'Victor mi ricorda Torres. Un giocatore molto veloce e forte di testa. Ma quando parliamo del Napoli non è giusto ... Fu massacrato dalla direzione arbitrale nella semifinale di Europa League nell'era. Oggi ha la garanzia dell'arbitro più forte e capace al mondo. E meno condizionabile., quindi, che da ...Il mondo calcio, in Italia, riesce a capovolgere qualunquein nome di un alibi che salvi i calciatori. L'ultima ci dice che Mourinho non è più un grande ..., tecnico di ottimo pedigrèe, è ...Ma alla fineche andrà così' ha detto. Che su Osimhen, aggiunge: 'Victor mi ricorda Torres. Un giocatore molto veloce e forte di testa. Ma quando parliamo del Napoli non è giusto ... Benitez: "Credo nella rimonta del Napoli" Virgilio Sport Benitez: "Scudetto Napoli Sarà un giorno memorabile. Dissi una cosa a Spalletti" Rafa Benitez crede nelle ambizioni da rimonta del Napoli: "Gli azzurri sono più forti, possono farcela". Rafa Benitez, ex allenatore, tra le altre, di Liverpool, Napoli e Real Madrid, ha rilasciato un ...