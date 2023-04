Benfica, Schmidt: «Possiamo segnare tanto, all’andata…» (Di martedì 18 aprile 2023) Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro l’Inter: le sue dichiarazioni Roger Schmidt ha parlato in conferenza alla vigilia del match di Champions contro l’Inter. PAROLE- «Dobbiamo segnare tanti gol, abbiamo dimostrato in stagione di saperlo fare e anche la settimana scorsa abbiamo creato tante occasioni che purtroppo non abbiamo sfruttato. Domani sarà una partita complicata, dovremo pensare alla fase difensiva ma partiamo da un 2-0 per l’Inter: è una squadra pericolosa, perché sa metterci in difficoltà. Dobbiamo aspettare la partita, l’anno scorso penso che abbiamo buttato una grande occasione, a casa, per ottenere un risultato migliore. Ma ora dobbiamo guardare avanti ed essere concentrati su quello che dovremo fare sul campo, lasciando da fuori le ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Roger, allenatore del, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro l’Inter: le sue dichiarazioni Rogerha parlato in conferenza alla vigilia del match di Champions contro l’Inter. PAROLE- «Dobbiamotanti gol, abbiamo dimostrato in stagione di saperlo fare e anche la settimana scorsa abbiamo creato tante occasioni che purtroppo non abbiamo sfruttato. Domani sarà una partita complicata, dovremo pensare alla fase difensiva ma partiamo da un 2-0 per l’Inter: è una squadra pericolosa, perché sa metterci in difficoltà. Dobbiamo aspettare la partita, l’anno scorso penso che abbiamo buttato una grande occasione, a casa, per ottenere un risultato migliore. Ma ora dobbiamo guardare avanti ed essere concentrati su quello che dovremo fare sul campo, lasciando da fuori le ...

