Benfica | Rui Costa | “Inter? Lotteremo fino alla fine | non è ancora finita”

Leggi su sportface

(Di martedì 18 aprile 2023) “All’andata abbiamo incassato la prima sconfitta stagionale in Champions dopo 10 vittorie e due pareggi, un inedito per il club. Siamo in una situazione di svantaggio, anche pesante per quello che si è visto in campo, ma abbiamo l’obbligo di lottareed è quello che faremo. Sono sicuro che la squadra darà tuttoall’ultimo secondo”. Manuel Rui, presidente del, prima della partenza per Milano non ha dubbi sull’impegno della squadra domani a San Siro, nel ritorno dei quarti di Champions con l’. Si riparte dal 2-0 ottenuto dai nerazzurri a Lisbona “e non è. La partita più importante della stagione? Per illo sono tutte, anche se questa deciderà se andremo avanti ...