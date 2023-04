Benfica, lo stato di forma in vista dell’Inter: calo nelle ultime tre (Di martedì 18 aprile 2023) Il Benfica si prepara volare a San Siro, ospite dell’Inter in vista della sfida di domani in programma alle ore 21. La squadra di Roger Schmidt arriva alla sfida contro i nerazzurri con uno stato di forma non dei migliori, come mostrano le ultime cinque partite. stato DI forma – È un Benfica in calo quello che si troverà di fronte l’Inter domani nella sfida a San Siro in programma alle ore 21 e valevole per i quarti di finale della Champions League. A dimostrarlo i risultati nelle ultime cinque partite, che vedono la squadra di Roger Schmidt con un ruolino di marcia poco brillante, che ha visto ben tre sconfitte consecutive. Dopo le due vittorie contro Guimaraes (5-1) e Rio Ave (0-1) ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Ilsi prepara volare a San Siro, ospiteindella sfida di domani in programma alle ore 21. La squadra di Roger Schmidt arriva alla sfida contro i nerazzurri con unodinon dei migliori, come mostrano lecinque partite.DI– È uninquello che si troverà di fronte l’Inter domani nella sfida a San Siro in programma alle ore 21 e valevole per i quarti di finale della Champions League. A dimostrarlo i risultaticinque partite, che vedono la squadra di Roger Schmidt con un ruolino di marcia poco brillante, che ha visto ben tre sconfitte consecutive. Dopo le due vittorie contro Guimaraes (5-1) e Rio Ave (0-1) ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Cassano: 'Grandissima partita dell'Inter, non l'avrei mai pensato: non è stato demerito del Benfica, ma grande mer… - internewsit : Benfica, lo stato di forma in vista dell’Inter: calo nelle ultime tre - - Stefano56904983 : @1926_cri È stato sicuramente un buon sorteggio pescare un'italiana (solo Benfica e forse Chelsea sarebbero stati m… - FI69interista : @DiMarzio @Inter @SLBenfica Sparito il sorriso dal viso di #Inzaghi ... incredibile, è sempre stato solare !!!… - SimoneTogna : #InterBenfica, #Inzaghi: 'Sappiamo quello che abbiam fatto, quello che è stato: è inutile riparlarn. In campionato… -