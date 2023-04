Benevento | prorogato il periodo di accensione degli impianti termici

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si rende noto che, in conseguenza delle attuali condizioni meteorologiche, con apposita ordinanza sindacale è stato modificato ildi esercizioconsentendone l’fino al 22 aprile 2023 per un massimo di 4 ore e 30 minuti giornalieri, nella fascia oraria 5:00-23:00, fermo restando l’obbligo di non superare i limiti di temperatura dell’aria internaambienti di 17° per gli edifici industriali e assimilabili e di 19° per tutti gli altri edifici L'articolo proviene da Anteprima24.it.

