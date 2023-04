Bbw | significato e perché gli uomini cercano escort bbw

Leggi su milano-notizie

(Di martedì 18 aprile 2023) Qual’è ildi Bbw BBW è un acronimo che sta per “Big Beautiful Woman”, ovvero “donna grande e bellissima”. Viene spesso utilizzato per descrivere donne con una corporatura considerevole, spesso in sovrappeso o obese, ma con un fisico maestoso e attraente per molti. Tuttavia, l’uso dell’acronimo può essere considerato offensivo da alcune persone, quindi è importante usarlo con sensibilità e rispetto. Recentemente si è diffusa una nuova forma di prostituzione, se così si può definire, che coinvolge le donne con una corporatura considerevole. Questo fenomeno è rappresentato dalle bbw, acronimo di Big Beautiful Woman, ossia donne sovrappeso, spesso obese, ma dal fisico maestoso e attraente per molti clienti cheesperienze “particolari”. Prostituzione: intervista a una prostituta Una prostituta di Roma ha recentemente dichiarato che le ...