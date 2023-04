Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : Mané sospeso per il match di Bundesliga ? Il provvedimento del Bayern dopo l'episodio con Sané in Champions #UCL… - CalcioNews24 : #BayernMonaco: il provvedimento ufficiale su #Mané - CalcioWeb : #BayernMonaco, il duro provvedimento contro #Mane: l'attaccante avrebbe colpito un compagno di squadra con un pugno -

IlMonaco ha deciso di punire ufficialmente Radio Mané dopo la rissa con Leroy Sané contro il Manchester City Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalMonaco su Sadio Mané. COMUNICATO UFFICIALE - Sadio Mané, 31 anni, non sarà tra i convocati dell'FCper la partita casalinga contro l'Hoffenheim 1899 di sabato ......sua cattiva condotta dopo la partita di Champions' 2022 archivio Image Sport / Calcio /Monaco / Sadio Mane' / foto Imago/Image Sport ONLY ITALY IlMonaco ha deciso il...Manè shock - Ancora problemi per ilMonaco dopo la pesantissima sconfitta contro il Manchester City e la furiosa lite tra Sanè e ...fondamentali per capire la reale entità delin ...

Bayern, provvedimento duro contro Mané: che multa! C'è la cifra Calciomercato.com

Sadio Mané dopo il pugno a Sané non è stato punito solo con l’esclusione contro l’Hoffenheim. Il Bayern lo ha stangato con la multa più alta della sua storia, potrebbe essere l’inizio della fine.Bayern: Manè colpisce con un pugno al volto Sanè dopo la sconfitta di Champions League contro il Manchester City per 3-0, il Bayern lo sospende dalla lista ...