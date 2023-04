Bayern Monaco, Tuchel: «Crediamo nell’impresa. Mané? Vedremo» (Di martedì 18 aprile 2023) Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Manchester City Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Manchester City. Le sue dichiarazioni: «Crediamo in noi stessi e nelle nostre possibilità di passare. Sappiamo di dover affrontare un avversario estremamente tosto, spero che i tifosi siano pronti a creare un’energia da mettere in campo. Mané? Sarà sicuramente nella squadra per la partita, visto che la discussione si è sistemata». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Thomas, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Manchester City Thomas, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Manchester City. Le sue dichiarazioni: «in noi stessi e nelle nostre possibilità di passare. Sappiamo di dover affrontare un avversario estremamente tosto, spero che i tifosi siano pronti a creare un’energia da mettere in campo.? Sarà sicuramente nella squadra per la partita, visto che la discussione si è sistemata». L'articolo proviene da Calcio News 24.

