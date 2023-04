Bayern Monaco | Tuchel | “Ci crediamo | dobbiamo giocare con lo spirito giusto”

(Di martedì 18 aprile 2023) Ilprova una disperata e clamorosa impresa per ribaltare lo 0-3 dell’andata subito sul campo del Manchester City. Il neo tecnico Thomasin conferenza stampa analizza così la partita di domani sera: “Abbiamo bisogno dial meglio, con lo, nella speranza che gli episodi ci siano favorevoli, cosa che non è accaduta all’andata dove siamo stati duramente puniti in alcune occasioni. Abbiamo chiaro in mente chi avremo di fronte e sappiamo che sarà estremamente dura.ragionare cercando di fare piccoli passi, di mettere mattone dopo mattone, la partita non si riduce al primo tempo, spero che anche il pubblico ci aiuti in questo e ci spinga dando energia alla squadra”. I bavaresi, però, arrivano da un’altra prestazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 26 - La Roma ha colpito 26 legni: record tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei 2022/23, considerand… - DiMarzio : #ChampionsLeague | @FCBayern, rissa tra #Mané e #Sané dopo la sconfitta contro il @ManCity: il 10 è uscito sanguina… - sportface2016 : #BayernMonaco-#ManchesterCity | #Tuchel in conferenza stampa: 'Ci crediamo, dobbiamo giocare con lo spirito giusto'… - sportface2016 : #BayernMonaco-#ManchesteCity | #Tuchel in conferenza stampa: 'Ci crediamo, dobbiamo giocare con lo spirito giusto'… - DIRETTADCM : La conferenza stampa di #Tuchel alla vigilia della gara contro il #ManchesterCity ??? -

L'Inter si era classificata seconda nel Gruppo C, alle spalle del, vincitore a punteggio pieno, e davanti al Barcellona. Per i nerazzurri passare il turno sembrava un'impresa all'atto ...COPPE - Coppe europee, quarti di finale di Champions League, questa sera alle 21 Napoli - Milan e Chelsea - Real Madrid , mercoledì Inter - Benfica e- Manchester City. Giovedì l'Europa ...Commenta per primo La sconfitta contro il Manchester City nell'andata dei quarti di Champions ha acceso gli animi nello spogliatoio del. Il ko ha portato un po' di nervosismo tra i giocatori con Sadio Mané e Leroy Sané protagonisti in negativo nel post partita : dopo la partita i due sono arrivati alle mani, con il ...

Osimhen piace al Bayern Monaco, Hamann: "È una macchina, sarebbe la soluzione ideale" Tutto Napoli

Le parole di Tuchel in conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco-Manchester City Il Bayern Monaco proverà l'impresa di rimontare il 3-0 dell'andata in favore del Manchester City per staccare un ...Se infatti in Serie A sono arrivate ben 11 sconfitte nel giro di sole 30 giornate, lontano dal campionato tra Champions, Coppa Italia e Supercoppa sono state solo due i ko in 13 gare, entrambi contro ...