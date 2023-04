Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 26 - La Roma ha colpito 26 legni: record tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei 2022/23, considerand… - DiMarzio : #ChampionsLeague | @FCBayern, rissa tra #Mané e #Sané dopo la sconfitta contro il @ManCity: il 10 è uscito sanguina… - sportli26181512 : Bayern Monaco, Matthäus: 'Kane? Vecchio e costoso. Io punterei...': Il Bayern Monaco ha deciso di rafforzare la sua… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA GERMANIA - Osimhen, la compagna potrebbe spingerlo verso il Bayern Monaco - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA GERMANIA - Osimhen, la compagna potrebbe spingerlo verso il Bayern Monaco -

Alla lunga l'assenza di Robert Lewandowski si è fatta sentire nel, nonostante l'ottimo rendimento di Erik Maxim Choupo - Moting: per questo il Club più titolato di Germania è pronto a investire su Jonathan David, la punta del Lilla che ha disputato il ...... un nodo da sciogliere è il pagamento del cartellino al, che ha acquisito le prestazioni del talentuoso centrocampista di origine surinamesi la scorsa estate; l'esborso fu di 18.5 ...In allenamento Onana colpisce Brozovic che avrebbe risposto a parole. Il portiere bloccato da D'Ambrosio Db Milano 07/09/2022 - Champions League / Inter -/ foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Andre' Onana L'Inter è una polveriera pronta a saltare in aria. Ci sono tutti i segnali di un ambiente pronto all'implosione . L'ultime ...

Manchester City, Foden in gruppo alla vigilia della sfida di Champions contro il Bayern Monaco TUTTO mercato WEB

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Di seguito le parole del tecnico del Manchester City. PAROLE – «Conosco molto bene ...Parallelamente, in Baviera va in scena la supersfida tra Bayern Monaco e Manchester City. La squadra di Guardiola ha dominato all’andata per 3-0, ma i tedeschi sono duri a morire. Tra poco più di 24 ...