Basket, Serie A1 2022-2023: Verona batte Trento 69-70, cronaca e tabellino (Di martedì 18 aprile 2023) Tezenis Verona batte Dolomiti Energia Trentino per 69-70 nella sfida valida per la ventisettesima giornata della Serie A1 2022/2023 di Basket, portando a casa un'altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Trent Lockett, il quale mette a segno 18 punti, che però non bastano a regalare la vittoria a Trento. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Flaccadori che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 24-23. Nel secondo quarto la situazione cambia e l'equilibrio scompare, con i padroni di casa che hanno la meglio sugli ospiti, mettendosi addirittura sul +10. Si va negli spogliatoi con il risultato di ...

