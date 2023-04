Basket, Serie A 2023: la Tezenis Verona sorprende Trento in casa grazie ad un terzo quarto perfetto (Di martedì 18 aprile 2023) La Tezenis Verona si aggiudica l’anticipo della ventisettesima giornata della Serie A 2023 di Basket. Gli scaligeri espugnano la BLM Group Arena di Trento sconfiggendo la Dolomiti Energia Trentino per 69-70 grazie ad un terzo quarto perfetto da 8-21. I padroni di casa sono rimasti in partita fino alla fine, salvo poi dover cedere nel finale agli ospiti che salgono a quota 18 punti. Quattordicesimo ko per l’Aquila, che mantiene però il settimo posto con 26 punti a +2 sulla coppia composta da Pesaro e da Brescia. Top scorer per i veronesi è Anderson con 17 punti, seguito da Simon con 14 punti. A Trento non bastano i 18 punti di un mai domo Lockett ed i 13 di Diego Flaccadori per ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Lasi aggiudica l’anticipo della ventisettesima giornata delladi. Gli scaligeri espugnano la BLM Group Arena disconfiggendo la Dolomiti Energia Trentino per 69-70ad unda 8-21. I padroni disono rimasti in partita fino alla fine, salvo poi dover cedere nel finale agli ospiti che salgono a quota 18 punti. Quattordicesimo ko per l’Aquila, che mantiene però il settimo posto con 26 punti a +2 sulla coppia composta da Pesaro e da Brescia. Top scorer per i veronesi è Anderson con 17 punti, seguito da Simon con 14 punti. Anon bastano i 18 punti di un mai domo Lockett ed i 13 di Diego Flaccadori per ...

