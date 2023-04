Basket, playoff Serie A1 femminile 2022/2023: Bologna asfalta Sesto 64-49 nella prima semifinale (Di martedì 18 aprile 2023) Virtus Segafredo Bologna batte Allianz Geas Sesto San Giovanni per 64-49 nella prima semifinale dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di Basket. La miglior marcatrice della partita è Tinara Nicole Moore, il quale mette a segno 15 punti, che però non bastano a regalare la vittoria a Sesto. IL TABELLONE DEI playoff Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Parker che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 18-13. Nel secondo quarto la situazione non cambia e il canovaccio è sempre lo stesso, con i padroni di casa che hanno la meglio sugli ospiti, mettendosi addirittura sul +9. Si ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Virtus Segafredobatte Allianz GeasSan Giovanni per 64-49deidellaA1di. La miglior marcatrice della partita è Tinara Nicole Moore, il quale mette a segno 15 punti, che però non bastano a regalare la vittoria a. IL TABELLONE DEIIl match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Parker che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 18-13. Nel secondo quarto la situazione non cambia e il canovaccio è sempre lo stesso, con i padroni di casa che hanno la meglio sugli ospiti, mettendosi addirittura sul +9. Si ...

