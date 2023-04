Basket: playoff Nba, Sacramento batte Golden State in gara-2, campioni in carica sotto 2-0 (Di martedì 18 aprile 2023) Sacramento, 18 apr. -(Adnkronos) - Seconda vittoria consecutiva per Sacramento che supera 114-106 Golden State e si porta sul 2-0 nella serie di primo turno dei playoff della Western Conference Nba. I Kings rimangono avanti per tre quarti di partita e resistono a ogni tentativo di rimonta dei Warriors, tornata due volte in parità nel quarto finale ma incapace di completare il sorpasso. Sul 95-95 a 5:30 dalla fine, i californiani segnano 6 punti in fila e rimangono sempre avanti nel punteggio, infliggendo ai campioni in carica il primo 0-2 in una serie di playoff addirittura dal 2007 — quindi ben prima dell'era di coach Steve Kerr e del trio Stephen Curry-Klay Thompson-Draymond Green. I protagonisti in casa Sacramento sono sempre loro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023), 18 apr. -(Adnkronos) - Seconda vittoria consecutiva perche supera 114-106e si porta sul 2-0 nella serie di primo turno deidella Western Conference Nba. I Kings rimangono avanti per tre quarti di partita e resistono a ogni tentativo di rimonta dei Warriors, tornata due volte in parità nel quarto finale ma incapace di completare il sorpasso. Sul 95-95 a 5:30 dalla fine, i californiani segnano 6 punti in fila e rimangono sempre avanti nel punteggio, infliggendo aiinil primo 0-2 in una serie diaddirittura dal 2007 — quindi ben prima dell'era di coach Steve Kerr e del trio Stephen Curry-Klay Thompson-Draymond Green. I protagonisti in casasono sempre loro, ...

