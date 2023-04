Basket: playoff Nba, Philadelphia supera Brooklyn 96-84 e si porta sul 2-0 (Di martedì 18 aprile 2023) Philadelphia, 18 apr. -(Adnkronos) - Philadelphia fa valere il fattore campo, batte Brooklyn 96-84 e si porta sul 2-0 nella serie di primo turno di playoff della Eastern Conference Nba. I Sixers si scrollano di dosso un brutto primo tempo, nel quale vanno sotto anche in doppia cifra, con una ripresa di tutt'altro livello specialmente nella metà campo difensiva, tenendo i Nets a soli 35 punti negli ultimi 24 minuti. Serve un timeout immediato di Doc Rivers dopo un minuto del terzo quarto per svegliare i padroni di casa, che da quel momento in poi confezionano un parziale di 20-5 e prendono il controllo del match. I problemi dei Sixers sono quasi tutti legati alla serata piuttosto opaca di James Harden, autore di soli 8 punti con 3/13 al tiro e 5 palle perse (pur compensando con 5 rimbalzi, 7 assist e 4 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023), 18 apr. -(Adnkronos) -fa valere il fattore campo, batte96-84 e sisul 2-0 nella serie di primo turno didella Eastern Conference Nba. I Sixers si scrollano di dosso un brutto primo tempo, nel quale vanno sotto anche in doppia cifra, con una ripresa di tutt'altro livello specialmente nella metà campo difensiva, tenendo i Nets a soli 35 punti negli ultimi 24 minuti. Serve un timeout immediato di Doc Rivers dopo un minuto del terzo quarto per svegliare i padroni di casa, che da quel momento in poi confezionano un parziale di 20-5 e prendono il controllo del match. I problemi dei Sixers sono quasi tutti legati alla serata piuttosto opaca di James Harden, autore di soli 8 punti con 3/13 al tiro e 5 palle perse (pur compensando con 5 rimbalzi, 7 assist e 4 ...

