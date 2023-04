Basket femminile, Playoff Serie A1 2023: la Virtus Bologna sconfigge Sesto San Giovanni e si porta sull’1-0 (Di martedì 18 aprile 2023) La Virtus Bologna si aggiudica gara-1 delle semifinali Scudetto della Serie A1 di Basket femminile. Le bolognesi sconfiggono la PalaDozza l’Allianz Geas Sesto San Giovanni per 64-49 e si portano sull’1-0 nella Serie. Si tornerà in campo sabato sera (palla a due alle ore 20:30) a campi invertiti, con le bianconere che avranno già a disposizione il primo match-ball per chiudere la pratica e centrare la finale contro la vincente tra Schio e Reyer Venezia. Dojkic trascina le felsinee con 18 punti, insieme ai 12 di Parker ed ai 10 di Rupert. 7 punti per Cecilia Zandalasini, mentre per l’Allianz Geas la miglior realizzatrice è Moore con 15 punti – 13 punti per Valeria Trucco. Le ospiti provano a sorprendere le emiliane in ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Lasi aggiudica gara-1 delle semifinali Scudetto dellaA1 di. Le bolognesi sconfiggono la PalaDozza l’Allianz GeasSanper 64-49 e sino-0 nella. Si tornerà in campo sabato sera (palla a due alle ore 20:30) a campi invertiti, con le bianconere che avranno già a disposizione il primo match-ball per chiudere la pratica e centrare la finale contro la vincente tra Schio e Reyer Venezia. Dojkic trascina le felsinee con 18 punti, insieme ai 12 di Parker ed ai 10 di Rupert. 7 punti per Cecilia Zandalasini, mentre per l’Allianz Geas la miglior realizzatrice è Moore con 15 punti – 13 punti per Valeria Trucco. Le ospiti provano a sorprendere le emiliane in ...

