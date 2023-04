Basaksehir-Fenerbahce (mercoledì 19 aprile 2023 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 18 aprile 2023) Sconfitto inaspettatamente nel derby contro l’Istanbulspor, il Basaksehir di Emre ha visto l’Adana Demirspor volare a +6, con il campionato degli arancioblu che rischia seriamente di terminare anonimamente e senza qualificazione alle coppe europee. L’ultima spiaggia per i padroni di casa risiede quest’oggi nel derby contro il Fenerbahce di Jorge Jesus: i gialloblu tuttavia sono secondi e nutrono ancora qualche speranza di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 18 aprile 2023) Sconfitto inaspettatamente nel derby contro l’Istanbulspor, ildi Emre ha visto l’Adana Demirspor volare a +6, con il campionato degli arancioblu che rischia seriamente di terminare anonimamente e senza qualificazione alle coppe europee. L’ultima spiaggia per i padroni di casa risiede quest’oggi nel derby contro ildi Jorge Jesus: i gialloblu tuttavia sono secondi e nutrono ancora qualche speranza di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Pronostici Super Lig, ecco le statistiche e le quote di Basaksehir-Fenerbahce - infobetting : Basaksehir-Fenerbahce (mercoledì 19 aprile 2023 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici - anna_dell2 : RT @pazzamentejuve: Secondo media turchi, per la Juventus si sta facendo il nome del classe 2003 Efecan Barlik. Attaccante del Basaksehir,… - Fprime86 : RT @pazzamentejuve: Secondo media turchi, per la Juventus si sta facendo il nome del classe 2003 Efecan Barlik. Attaccante del Basaksehir,… - DAVIDE8231460 : RT @pazzamentejuve: Secondo media turchi, per la Juventus si sta facendo il nome del classe 2003 Efecan Barlik. Attaccante del Basaksehir,… -