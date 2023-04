Basaksehir-Fenerbahce (mercoledì 19 aprile 2023 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 18 aprile 2023) Sconfitto inaspettatamente nel derby contro l’Istanbulspor, il Basaksehir di Emre ha visto l’Adana Demirspor volare a +6, con il campionato degli arancioblu che rischia seriamente di terminare anonimamente e senza qualificazione alle coppe europee. L’ultima spiaggia per i padroni di casa risiede quest’oggi nel derby contro il Fenerbahce di Jorge Jesus: i gialloblu tuttavia sono secondi e nutrono ancora qualche speranza di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 18 aprile 2023) Sconfitto inaspettatamente nel derby contro l’Istanbulspor, ildi Emre ha visto l’Adana Demirspor volare a +6, con il campionato degli arancioblu che rischia seriamente di terminare anonimamente e senza qualificazione alle coppe europee. L’ultima spiaggia per i padroni di casa risiede quest’oggi nel derby contro ildi Jorge Jesus: i gialloblu tuttavia sono secondi e nutrono ancora qualche speranza di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Classifica marcatori SuperLig turca Belgio Fenerbahce 10 1 12 Koka Egitto Alanyaspor 9 1 13 Weghorst W. Olanda Besiktas 8 4 14 ... Brasile Basaksehir 7 1 21 Trezeguet Egitto Trabzonspor 7 1 22 Bakasetas A. Grecia Trabzonspor 6 5 23 Gurler ... Classifica SuperLig turca 2022/2023 - Calciomagazine ...classifica " marcatori Pos Squadra G V P S GF GS Punti 1 Galatasaray 27 21 3 3 60 19 66 2 Fenerbahce 27 19 3 5 67 32 60 3 Besiktas 28 16 8 4 52 28 56 4 Adana Demirspor 28 14 9 5 55 29 51 5 Basaksehir ... Pronostici calcio di oggi, consigli del 13 aprile 2023 Il Siviglia é invece soltanto tredicesimo in Liga e ha già avuto la meglio su PSV e Fenerbahce. ... un po' a sorpresa, l'Istanbul basaksehir vincendo in trasferta la gara di ritorno con un bel 4 - 1, ...