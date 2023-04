Barone, impensabile che la Fiorentina giochi fuori casa 2 anni (Di martedì 18 aprile 2023) "Stiamo lavorando col Comune di Firenze per cercare di risolvere la situazione di dove giocare", durante i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi perché "è impensabile che la Fiorentina possa ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) "Stiamo lavorando col Comune di Firenze per cercare di risolvere la situazione di dove giocare", durante i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi perché "èche lapossa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Barone: «È impensabile che la Fiorentina possa giocare due anni lontano dallo stadio Franchi o lontano da Firenze»… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Barone: «Impensabile Fiorentina in trasferta per due anni»: “Stiamo lavorando col Comune di Fi… - rep_firenze : Stadio Franchi, Joe Barone insiste: 'Impensabile che la Fiorentina giochi lontano da Firenze per due anni'… - glooit : Barone, impensabile che la Fiorentina giochi fuori casa 2 anni leggi su Gloo - Fiorentinanews : #Barone: 'E' impensabile che la #Fiorentina stia due anni fuori dalla città, stiamo lavorando col Comune per risolv… -