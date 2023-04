Barone e la lite con Gasperini: 'Ecco cosa è successo negli spogliatoi' (Di martedì 18 aprile 2023) FIRENZE - Il match di campionato tra Fiorentina e Atalanta al Franchi ha avuto in coda un finale concitato. Lo stesso direttore generale viola, Joe Barone , ha dichiarato di essere intervenuto per ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 18 aprile 2023) FIRENZE - Il match di campionato tra Fiorentina e Atalanta al Franchi ha avuto in coda un finale concitato. Lo stesso direttore generale viola, Joe, ha dichiarato di essere intervenuto per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? #Barone e la lite con Gasperini: 'Ecco cosa è successo negli spogliatoi' ?? - rozzo_barone : RT @ErmannoKilgore: La lite Renzi-Calenda per 20 milioni. Dai 10mila euro al mese per le spese degli onorevoli ai 4 milioni dei finanziator… - rozzo_barone : RT @Patty66509580: La lite Renzi-Calenda per 20 milioni. Dai 10mila euro al mese per le spese degli onorevoli ai 4 milioni dei finanziatori… - rozzo_barone : RT @fattoquotidiano: La lite Renzi-Calenda per 20 milioni. Dai 10mila euro al mese per le spese degli onorevoli ai 4 milioni dei finanziato… -