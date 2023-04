Barcellona, per il centrocampo si punta a un obiettivo del Liverpool (Di martedì 18 aprile 2023) Il Barcellona ha intenzione di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, per essere competitiva anche in Champions League. Però,... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 aprile 2023) Ilha intenzione di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, per essere competitiva anche in Champions League. Però,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - WeAreTennisITA : STEFANOS SUL TENNIS DI OGGI Tsitsipas è arrivato a Barcellona, per lui il livello del tennis odierno è altissimo,… - mirkonicolino : Secondo #AS, #Ceferin starebbe studiando come bypassare il Comitato delle sanzioni #UEFA ed escludere il… - anna_dell2 : RT @WeAreTennisITA: STEFANOS SUL TENNIS DI OGGI Tsitsipas è arrivato a Barcellona, per lui il livello del tennis odierno è altissimo, 'tan… - KillerJoe67 : RT @mirkonicolino: Secondo #AS, #Ceferin starebbe studiando come bypassare il Comitato delle sanzioni #UEFA ed escludere il #Barcellona dal… -