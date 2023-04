Barcellona, fiducia per Gundogan (Di martedì 18 aprile 2023) Il Barcellona è ormai da settimane in pressing su Ilkay Gundogan, 32enne centrocampista tedesco in scadenza a giugno con il Manchester... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 aprile 2023) Ilè ormai da settimane in pressing su Ilkay, 32enne centrocampista tedesco in scadenza a giugno con il Manchester...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubitennis : ATP Barcellona: Shelton, che garra per battere McDonald. Per lui ora c'è Ruud. Coach Goldfine: 'Ben sul rosso? Ho f… - alepapo99 : @JannikSinner_Up per me sbaglia ad andare a barcellona, è andato in fondo in ogni torneo…. dalla mia umile ignoranz… - tennis3colore : @giallus027 Attenzione a non sopravvalutare il Benfica. A me sembra si stia dipingendo questa squadra come il Barce… -