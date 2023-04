Barbie, Margot Robbie di nuovo di rosa vestita per i reshoot: le foto dal set (Di martedì 18 aprile 2023) Si torna sul set di Barbie assieme a Margot Robbie per le ultime riprese del film scritto e diretto da Greta Gerwig. Si torna a colorare di rosa Los Angeles grazie ai reshoot di Barbie, che vedono nuovamente sul set la protagonista della pellicola, Margot Robbie. Guardiamo insieme le ultime foto diffuse sul web. Tra i titoli più attesi del 2023 troneggia il film di Barbie scritto e diretto da Greta Gerwig, e non solo per via di Margot Robbie e Ryan Gosling. Certo, i due attori sono tra i motivi principali per cui gli spettatori non vedono l'ora di andare al cinema, ma la curiosità è tanta anche per via del mistero in cui continua ad essere avvolta la trama della … Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023) Si torna sul set diassieme aper le ultime riprese del film scritto e diretto da Greta Gerwig. Si torna a colorare diLos Angeles grazie aidi, che vedono nuovamente sul set la protagonista della pellicola,. Guardiamo insieme le ultimediffuse sul web. Tra i titoli più attesi del 2023 troneggia il film discritto e diretto da Greta Gerwig, e non solo per via die Ryan Gosling. Certo, i due attori sono tra i motivi principali per cui gli spettatori non vedono l'ora di andare al cinema, ma la curiosità è tanta anche per via del mistero in cui continua ad essere avvolta la trama della …

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... justsaneasiamm : throwback a quando davanti alla cappella universitaria parlando di barbie con amiche esordii con tutta sicurezza di… - SpettacoloNews1 : 'Barbie': un video mashup del film con Margot Robbie - #MargotRobbie #Barbie?? #Aqua #18aprile… - aidacomeseibeII : @adelannister Io pensavo avesse fatto il cosplay di Margot Robbie in barbie - chrisjoonie : RT @rebellevague: Margot Robbie sul set di Barbie a Los Angeles in queste ore per alcuni reshoots. - fashiongenus : Barbie: ecco tutti i personaggi e la trama del film con Margot Robbie e Ryan Gosling. Il trailer… -