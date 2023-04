Barba | capelli e gioielli | le regole Ita Airways per piloti e hostess

(Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Vanno in pensione le vecchie divise e pere steward e addetti di terra di Itaarrivano le nuove uniformi firmate da Brunello Cucinelli. Un’occasione, questa, per varare il nuovo galateo che il personale dovrà rispettare e che la compagnia ha ufficialmente diramato ai dipendenti. Si tratta diche, in realtà, dalla vecchia Alitalia vengono ‘tramandate’ alla nuova compagnia, decollata nell’ottobre del 2021, e che sono in linea con quelle delle altre aviolinee. Ma il nuovo galateo, come recita l’incipit del regolamento, vuole avere il marchio dell’italianità: infatti, “le nostre uniformi non sono abiti da lavoro: sono un modo per portare nel mondo lo stile, l’eleganza e la qualità del bel vestire italiano”. Di qui il lookbook per “mantenere in ogni momento un aspetto ...

Ladeve essere rasata o va curata quotidianamente, ben pettinata, sagomata, non più lunga di 5 millimetri. Il pizzetto deve essere corto e ben curato. I baffi devono essere ......tinge iè tenuto a stare ben attento alla ricrescita : guai se è visibile. Mentre per i soli uomini sono banditi gli orecchini e, qualora gradissero non radersi tutti i giorni, la loro...... un vero e proprio galateo, redatto in italiano e inglese, che va da come indossare l'uniforme, a quali accessori sono permessi e quali no, a come deve essere l'acconciatura deie della...

Per gli uomini non sono consentiti. Rigide regole per capelli e barba. I capelli, prescrive il Lookbook, vanno tenuti sempre puliti, ben pettinati e non devono coprire il viso e gli occhi. La ...Divieto assoluto di orecchino per gli uomini. Barba e capelli La barba deve essere rasata o va curata quotidianamente, ben pettinata, sagomata, non più lunga di 5 millimetri. Il pizzetto deve essere ...