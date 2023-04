Balneari, l’ultimatum di Bruxelles all’Italia: due mesi per trovare la soluzione (Di martedì 18 aprile 2023) La Commissione europea sta premendo affinché il governo italiano revochi la proroga delle concessioni contenuta nel Milleproroghe. L’esecutivo Ue si attende risposte in tempi brevi, altrimenti è pronto ad andare avanti con la procedura di infrazione Leggi su corriere (Di martedì 18 aprile 2023) La Commissione europea sta premendo affinché il governo italiano revochi la proroga delle concessioni contenuta nel Milleproroghe. L’esecutivo Ue si attende risposte in tempi brevi, altrimenti è pronto ad andare avanti con la procedura di infrazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Balneari, l’ultimatum di Bruxelles all’Italia: due mesi per trovare la soluzione - Bomba2H : RT @Massimo10489625: ???? @GiorgiaMeloni ECCO UN ALTRO SCIPPO DELLA #UE ... “Entro 2 mesi…”. Balneari, ultimatum all’Italia: l’Ue pronta a… - Massimo10489625 : ???? @GiorgiaMeloni ECCO UN ALTRO SCIPPO DELLA #UE ... “Entro 2 mesi…”. Balneari, ultimatum all’Italia: l’Ue pronta… - VicentePugliaAr : RT @Corriere: Balneari, l’ultimatum di Bruxelles all’Italia: due mesi per trovare la soluzione - PressReview99 : Balneari, l’ultimatum di Bruxelles all’Italia: due mesi per trovare la soluzione -

Concessioni balneari, ultimatum dell'Ue all'Italia: 2 mesi per trovare la soluzione Sulle concessioni balneari l'UE chiede all'Italia una 'soluzione urgente'. La Commissione Ue aumenta la pressione affinché Roma si allinei con la direttiva Bolkestein nel campo delle concessioni balneari. Bruxelles è ... Concessioni balneari, Meloni pronta a fare un passo indietro Messi sotto pressione nelle ultime ore da un nuovo ultimatum dell'...italiano riveda la sua posizione sulle concessioni balneari con ... dopodiché l'esecutivo europeo potrà chiedere alla Corte di ... Dall'Ue ultimatum all'Italia: "Sui balneari chiarite entro due mesi" La Commissione europea ha annunciato un ultimatum all'Italia sulla questione balneari. Già a fine febbraio l'organo esecutivo dell'Unione europea si era dichiarato contrario alla decisione del governo italiano di prorogare i bandi di un ... Sulle concessioni'UE chiede all'Italia una 'soluzione urgente'. La Commissione Ue aumenta la pressione affinché Roma si allinei con la direttiva Bolkestein nel campo delle concessioni. Bruxelles è ...Messi sotto pressione nelle ultime ore da un nuovodell'...italiano riveda la sua posizione sulle concessionicon ... dopodiché'esecutivo europeo potrà chiedere alla Corte di ...La Commissione europea ha annunciato unall'Italia sulla questione. Già a fine febbraio'organo esecutivo dell'Unione europea si era dichiarato contrario alla decisione del governo italiano di prorogare i bandi di un ... Balneari, l’ultimatum di Bruxelles all’Italia: due mesi per trovare la soluzione Corriere della Sera