Bacco in affanno | l' inflazione affossa le vendite di vino

(Di martedì 18 aprile 2023) AGI - L'fa male, specie al. Un impatto negativo che ha caratterizzato tutto il 2022 ma che si riflette sullenel canale della Distribuzione moderna (Dm)anche nella prima parte del 2023. Cosicché, “dopo le flessioni in quantità per le categorie del(-5,4%) e delle bollicine (-5%) registrate nel 2022 nelle undici prime settimane dell'anno si registrano flessioni rispettive del 6,2% e dello 0,5%”, scrive il sito del Gambero Rosso sulla base dei dati presentati dalla società Circana che analizza i comportamenti dei consumatori. In particolare, ilha segnato un aumento dei prezzi “del 7% e le bollicine del 6,6% determinando un incremento dei valori dellerispettivamente dello 0,4% e del 6,1%”. “Dati a valore che vengono ritenuti “ingannevoli per ...