Azione-Italia Viva | Sala | “Il Pd non dovrebbe essere felice della deflagrazione La mia parte politica è monca e deve trovare una via”

"La mia parte politica è monca, deve in fretta trovare una via". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala dal palco del teatro Franco Parenti dove ha presentato il nuovo libro di Pierferdinando Casini "C'era una volta la politica" (ed. Piemme) insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa. "Io credo che il PD non faccia bene a essere felice di ciò che è successo al Terzo Polo" avverte Sala che ha concluso sottolineando il bisogno di "qualcosa di nuovo". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

