AZ Alkmaar vs Anderlecht – prbabili formazioni

L'Anderlecht, squadra belga, è in vantaggio per 2-0 nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa Conference League con l'AZ Alkmaar, squadra olandese. Le due formazioni si conosceranno giovedì 20 aprile all'AFAS Stadion dell'AZ e la vincente affronterà in semifinale la vincente dello scontro tra West Ham United e Gent. Il calcio di inizio di AZ Alkmaar vs Anderlecht è previsto alle 18:45 Anteprima della partita AZ Alkmaar vs Anderlecht a che punto sono le due squadre AZ Alkmaar L'AZ Alkmaar può ritenersi un po' sfortunato per aver subito una sconfitta per 2-0 in Belgio la scorsa settimana, dato che la squadra olandese ha registrato più tiri dell'Anderlecht e un possesso palla superiore. Tuttavia, gli ...

