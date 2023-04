Avvocato Luigi Parenti | “Affidamento e mantenimento dei figli di coppie di fatto | ammessa la negoziazione assistita”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 aprile 2023) L’accordo, firmato dalle parti e dagli avvocati, è inviato all’Ufficio del Pm Affari civili del Tribunale che lo autorizza Roma, 18/04/2023. La, ovvero la sottoscrizione di un accordo con il quale le parti decidono di collaborare per risolvere una controversia, può ora essere utilizzata anche per trovare un’intesa consensuale per l’ed ildeididi, cioè non sposate. È una delle novità introdotte dalla legge 206 del 2021, entrata in vigore lo scorso 22 giungo, con la quale si è delegato il Governo ad intervenire per avere una maggiore efficienza del processo civile, per rivedere la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e per razionalizzare la gestione dei procedimenti ...