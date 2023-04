AVS: Domani in piazza al Campidoglio contro l’inceneritore (Di martedì 18 aprile 2023) – “Domani saremo presenti anche noi alla mobilitazione organizzata in Campidoglio dalle associazioni e dai comitati contro la realizzazione dell’inceneritore a Roma. La nostra linea sul tema è sempre stata identica e assolutamente limpida perché la creazione di un impianto di questo tipo non rappresenta la risposta giusta alle gestione del ciclo dei rifiuti nella Capitale. A confermarlo ci sono organismi internazionali accreditati e anche l’Unione Europea che ha espresso ogni indicazione utile all’interno della direttiva europea del 2018. “Il nostro impegno è quello di batterci per un futuro sostenibile e a impatto zero, proponendo politiche e iniziative in grado di coniugare bisogni economici con quelli ambientali e sociali”. Così in una nota il senatore Avs Peppe De Cristofaro, il deputato Avs Filiberto Zaratti e il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 aprile 2023) – “saremo presenti anche noi alla mobilitazione organizzata indalle associazioni e dai comitatila realizzazione dela Roma. La nostra linea sul tema è sempre stata identica e assolutamente limpida perché la creazione di un impianto di questo tipo non rappresenta la risposta giusta alle gestione del ciclo dei rifiuti nella Capitale. A confermarlo ci sono organismi internazionali accreditati e anche l’Unione Europea che ha espresso ogni indicazione utile all’interno della direttiva europea del 2018. “Il nostro impegno è quello di batterci per un futuro sostenibile e a impatto zero, proponendo politiche e iniziative in grado di coniugare bisogni economici con quelli ambientali e sociali”. Così in una nota il senatore Avs Peppe De Cristofaro, il deputato Avs Filiberto Zaratti e il ...

