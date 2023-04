Avellino-Monterosi | prezzi unici e scontati

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’ U.S.1912 comunica che, in occasione della garaTuscia prevista per domenica 23 Aprile 2023 alle ore 17.30, ha avviato una campagna dispeciali per assistere all’ultima gara casalinga della stagione. Come acquistare i biglietti Presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi, online sul sito http://sport.ticketone.it/ e presso tutti i rivenditori autorizzati. Il botteghino del Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: martedì 18 aprile dalle ore 17:00 alle ore 19:00; da mercoledì 19 a sabato 22 aprile dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; domenica 23 aprile (giorno gara) dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 ad inizio gara. Costi dei biglietti Curva Sud € 5,00 Tribuna Terminio € ...

. Un turno di squalifica per Sonny D'Angelo : il centrocampista dell'salterà la gara con ilTuscia , epilogo della stagione regolare per i lupi, in programma domenica alle 17.30. Antonio Matera entra di nuovo nella lista dei calciatori in diffida in ...... vittoriosa invece 1 - 0 in casa contro l'. Per i laziali, a 90' dalla fine della regular ... Dopo il folle rigore concesso alla fine del primo tempo di Viterbese -Tuscia, ieri un ......-1 - 0 75' Dalmazzi Gelbison - Crotone 0 - 2 16' Kargbo, 33' Chiricò Giugliano - Potenza 3 - 2 3' Volpe (P), 17' Murano (P), 25' Zullo (G), 34' Gladestony (G), 60' Rondinella...

Avellino-Monterosi, prezzi scontati: ecco come acquistare i biglietti AvellinoToday

L'attuale quattordicesimo posto in classifica, a 90 minuti dalla fine della stagione regolare, fotografa impietosamente un altro campionato fallimentare. Un flop calcistico, difficile ...«No, non mi dimetto». Questa la risposta di Massimo Rastelli, nella conferenza stampa post-gara del match perso contro la Fidelis Andria, a precisa domanda su eventuali pensieri ...