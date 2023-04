Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucaeugenio : @elio_vito Chi sarebbero gli ambientalisti?quelli che imbrattano le opere d'arte?,quelli che bloccano le autostrade… -

...ed esperti preferiranno le sedi metropolitane L'esperienza consiliare ci ha consegnatodi ... a poche decine di chilometri l'uno dall'altro, collegati cono strade statali o linee ...... che non deve essere superiore ai 70 Kw, o i limiti di velocità nelle strade extraurbane principali o nelle, ma riguardano anche l'della sanzione accessoria della decurtazione ...... nella frazione di Pedriano, in via dei Pioppi 4, facilmente raggiungibile dalle... Certo tutto il clamore suscitato da questa storia non aiuterà le prossime mamme a valutare questa. ...

Autostrade, ipotesi limite di velocità a 150 km/h. I rischi secondo Altroconsumo Sky Tg24

Finora è sempre rimasta sulla carta l'ipotesi, già prevista dal Codice della Strada, di alzare il limite di velocità per le auto a 150 chilometri all'ora in alcuni tratti autostradali, quelli con ...Il 15 aprile si è svolto l’annunciato corteo di camion lumaca su un tratto della superstrada Fipili, organizzato dalla Fita contro l’ipotesi di un pedaggio ... aprile contro un aumento dei pedaggi ...