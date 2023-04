Autostrade, dove è possibile l'aumento del limite di velocità a 150 Km/h (Di martedì 18 aprile 2023) Per ampliare le limitazioni in Italia è necessario che le tratte abbiano due requisiti: sia presente il sistema Tutor per il rilevamento della velocità dei veicoli in transito e che siano presenti almeno tre corsie per senso di marcia Leggi su tg24.sky (Di martedì 18 aprile 2023) Per ampliare le limitazioni in Italia è necessario che le tratte abbiano due requisiti: sia presente il sistema Tutor per il rilevamento delladei veicoli in transito e che siano presenti almeno tre corsie per senso di marcia

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioTopa5 : @FrancescoGardi8 @paologerbaudo @The_Scarlet_Pi ILVA, autostrade, Alitalia, TAP… per citare le più famose… avresti… - Wilson1970wilso : Dopo 8 giorni di strade norvegesi con limiti ridicoli dove io non guido che bello tornare sul casino delle autostra… - GDS_it : Autovelox, telelaser e trumcam su strade statali e autostrade siciliane. La polizia ha pubblicato l'elenco delle po… - himeralive : La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di con… - lumaca4377 : RT @MarcoDeFini: @ANNAQuercia Ma... Anas e Autostrade per l'Italia dove sono? Dobbiamo ripetere la tragedia di Genova? Chiedo per un amico… -