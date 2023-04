Autostrada A1 | due incidenti fra Firenze nord e sud Tir perde il rimorchio E 3 auto si scontrano in galleria fra Scandicci e Impruneta

(Di martedì 18 aprile 2023) Mattinata difficile sull’A1 per un doppio incidente che ha congestionato l’arteria stradale, in due diversi momenti, sia in direzione Sud che. Primo incidente in direzione. Il secondo infra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ennecarlo : @liliaragnar IO SONO privilegiato moglie e due figli a carico, mensilmente IO PAGO: 200€ carburante, autostrada 20€… - lavalidamente : RT @RobertaPapa13: TROVATO cucciolo nero e bianco a ROMA 14/04/23 Zona: autostrada quarto miglio maschio di circa due mesi, svezzato, molto… - alessandra6517 : RT @Antonio_DiSiena: Quando il treno fa due ore di ritardo perché “c’è un guasto sulla linea”. Quando becchi l’autovelox su quel tratto di… - sp82723069 : RT @Antonio_DiSiena: Quando il treno fa due ore di ritardo perché “c’è un guasto sulla linea”. Quando becchi l’autovelox su quel tratto di… - DoMatte : RT @RobertaPapa13: TROVATO cucciolo nero e bianco a ROMA 14/04/23 Zona: autostrada quarto miglio maschio di circa due mesi, svezzato, molto… -

Ad allertare le forze dell'ordine sono stati iautisti che hanno percepito alcuni rumori. I 26 ... Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Recco e di rientrare ina Genova Nervi. ......libera, presenza di code, lavori in corso, lavori conclusi ma con segnaletica ancora ...di auto allineamento e di impostare un angolo volante che è sempre frutto di un equilibrio tra...... espresse molto chiaramente, in perfetta sintonia fra iPresidenti, la necessità di riprendere ... non lambito dal mare, appena sfiorato sia dall'del Sole ad Ovest del proprio territorio ...

traffico - Code e traffico intenso in autostrada nel fiorentino: due ... 055firenze

Realizzare uno svincolo autostradale all’altezza di Itala, per garantire una nuova via di collegamento per il territorio che va da Capo Alì a Capo Scaletta. È quanto chiedono un gruppo di cittadini it ...Caos ieri mattina sull’A22 del Brennero a causa di due tamponamenti che per lungo tempo hanno paralizzato l’autostrada. Il primo si è verificato intorno alle 8 – orario di punta – all’altezza del km 3 ...