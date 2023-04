Auto | arriva la multa sicura di 1 682 euro se entro il 15 maggio non fai questa operazione

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 18 aprile 2023) La data del 15diventa obbligatoria per qualsiasi tipo dimobilista. Si rischia unadavvero molto salata. Possedere un’comporta non solo delle spese ma ci obbliga a tenere d’occhio molte scadenze obbligatorie nel corso dell’anno. Molto spesso ci capita di dimenticarci qualcosa correndo il rischio di beccarci multe molto salate. In arrivo multe pesantissime, devi adeguartiil 15– ilovetrading.itTra le scadenze da non dimenticare troviamo certamente quella relativa all’aszione obbligatoria del nostro veicolo. L’articolo 193 del Codice della Strada impone a tutti i guidatori di essere in regola con la polizza RC: chi circola senza copertura (o con l’aszione scaduta) è soggetto, in caso ...