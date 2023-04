Auschwitz | la visita di Mattarella | «I regimi fascisti consegnarono i propri cittadini ai carnefici»

(Di martedì 18 aprile 2023) Nella seconda giornata della suain Polonia il presidente Sergioè arrivato adda Varsavia per partecipare, tra le altre cose, alla tradizionale Marcia dei vivi in ricordo delle vittime dell’Olocausto. In questa ricorrenza nel campo nazista sono presenti migliaia di studenti provenienti da ogni parte del mondo. Presente anche una delegazione di tre scuole superiori italiane. Il presidente verrà accompagnato nella suadalle sorelle Bucci, tra le poche testimoni ancora in vita dell’orrore dell’Olocausto. «Quest’anno ci accompagnano in questa indimenticabile esperienza due sorelle italiane sopravvissute agli orrori di Birkenau: Tatiana e Andra Bucci. Con loro, giovani studenti del mio Paese. A Tatiana e Andra va il ringraziamento di noi tutti, ha detto il presidente. In viaggio con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Ad Auschwitz crimine senza oblio né perdono. Lo commise regime sanguinario nazista complici i regimi f… - ultimora_pol : Sostituzione etnica, Elly #Schlein: 'Mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano le distanze dalle dichiaraz… - Agenzia_Ansa : 'Nessuno dimenticherà mai. Continuerò a fare la mia parte', lo ha detto Tatiana Bucci, sopravvissuta all'Olocausto,… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Mattarella: 'Ad Auschwitz crimine senza oblio né perdono. Lo commise regime sanguinario nazista complici i regimi fascist… - gbarresirai : RT @Radio1Rai: ??#Shoah 'Vedere ciò che si è letto è straziante, dà la misura dell'inimmaginabile', dice #Mattarella dopo la visita ad Ausch… -

Il "mai più" di Sergio Matterella da. Sosta davanti al muro delle esecuzioni, il ... Ma non è solo un ricordo, questo momento destinato a segnare tutti i tre giorni della suain ...In mattinata, nella seconda giornata della suain Polonia, il capo dello Stato ha incontrato a Varsavia il primo ministro MorawieckiLo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inad, al termine della Marcia dei Vivi, appuntamento che si svolge ogni anno per celebrare le vittime della Shoah. ...

Mattarella ad Auschwitz-Birkenau: "Luogo d'orrore, ai ragazzi il compito di trasmettere la memoria" RaiNews

Mattarella, che in questi giorni è in visita di Stato nella Repubblica di Polonia (dal 16 al 19 aprile ndr), è arrivato da Varsavia e dopo aver visitato il museo di Auschwitz-Birkenau ha partecipato ...Nella terza giornata viaggio istituzionale in Polonia, in visita al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, Sergio Mattarella invita a "far memoria dei milioni di cittadini assassinati da un regime ...