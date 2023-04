Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Motorsport_IT : #GTWC | Tresor-Orange 1 presenta la livrea 2023 della sua Audi -

La vetrina cinese per"Le corse sono parte integrante del nostro dna. Siamo convinti che il nostro impegno in Formula 1 rafforzerà il focus sportivo di. La serie è in costante crescita ...... quando il piccolo gruppo di prodi italiani sconfissegrazie alla raffinata strategia e all'...dettagli maniacali come gli esterni, caratterizzati da un pacchetto aerodinamico in fibra di ...L'autouno stile moderno e sofisticato, che richiama in molti dettagli il design delle ... Gli ampi fanali posteriori, interamente ospitati nel portellone, ricordano quelli delle. L' ...

Audi presenta il programma F1 al Salone di Shanghai Autosprint.it

Se il muletto dimostrativo non è una novità, in Audi si lavora al concept della power unit ed entro fine anno verrà testata al banco un'unità completa ...La suggestiva installazione del marchio tedesco reinterpreta artisticamente il concetto di sostenibilità applicato all'automobile ...