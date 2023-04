“Attenti a quei volantini che mettono sui portoni”. L’allerta della polizia in tutta Italia (Di martedì 18 aprile 2023) Uno strano quanto sospetto messaggio è apparso nei quartieri di molte città Italiane. Una sedicente circolare del “Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, o almeno così c’è scritto. L’oggetto del messaggio è chiaro: indurre i non-residenti a lasciare le secondo case. Il motivo? Nessuno lo sa ed è questo che ha insospettito molti alcuni condomini. Questi fogli sono stati ritrovati affissi in tante palazzine in giro per l’Italia e la cosa alquanto curiosa è che sia un truffa a tutti gli effetti. Proprio così, a riferirlo è la stessa polizia di Stato che sui social avverte delle possibili implicazioni. Secondo gli agenti infatti, si tratterebbe di un modo, molto ingegnoso c’è da dire, di far lasciare ad alcune persone, gli alloggi che resterebbero così vuote e disabitate. Il motivo è semplice: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 aprile 2023) Uno strano quanto sospetto messaggio è apparso nei quartieri di molte cittàne. Una sedicente circolare del “Ministero dell’Interno DipartimentoPubblica Sicurezza”, o almeno così c’è scritto. L’oggetto del messaggio è chiaro: indurre i non-residenti a lasciare le secondo case. Il motivo? Nessuno lo sa ed è questo che ha insospettito molti alcuni condomini. Questi fogli sono stati ritrovati affissi in tante palazzine in giro per l’e la cosa alquanto curiosa è che sia un truffa a tutti gli effetti. Proprio così, a riferirlo è la stessadi Stato che sui social avverte delle possibili implicazioni. Secondo gli agenti infatti, si tratterebbe di un modo, molto ingegnoso c’è da dire, di far lasciare ad alcune persone, gli alloggi che resterebbero così vuote e disabitate. Il motivo è semplice: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BrusatiLoriana : RT @laperlaneranera: #FormigliGiannini sciorinano in coro la mancata Libertà di stampa nelle TV?? Solo Striscia la Notizia sul caso: 'Chiusa… - horion43 : @Stelio_Bonsegna ATTENTI a quei DUE: I compari chiacchierano di centro ma ai ballottaggi vanno sempre a SINISTRA - 69Fenice : @marilen17218672 @Antonel98579292 Attenti a quei due ?????? - egazette1 : Attenti a quei due. L’#Ungheria firma nuovi accordi con la #Russia per ricevere più #gas e per l’espansione del… - marcocangoni81 : RT @laperlaneranera: #FormigliGiannini sciorinano in coro la mancata Libertà di stampa nelle TV?? Solo Striscia la Notizia sul caso: 'Chiusa… -